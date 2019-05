Itinerario degli Archi e degli antichi mestieri

Il circolo Acli – Dalfino organizza per sabato 8 giugno 2019 una visita guidata serale in Bari vecchia con itinerario degli Archi e antichi mestieri. Nel percorso soste corredate da antiche leggende ed aneddoti c/o Archi presenti nella Città vecchia di Bari quali: u Uarche de la Neve, u Uarche du Gnore, u Uarche de S. Geuanne, u Uarche de le Zia Zì, u Uarche de la Masciare, u Uarche du Spirite Sande, u Uarche jinde o Uarche.

Inoltre nell’itinerario saranno ricordati antichi mestieri non più esistenti tra cui: u meste d’asce (il falegname), u scarpare (il calzolaio), u meste panne (il sarto), u scarpare, u bianchesciatore (l’imbianchino), u materassaie (il materassaio), ed altri.

A termine, piccola degustazione con taralli e un buon bicchiere di vino c/o il Sottano de “comà Jiannine” in strada S. Marco dei Veneziani.

Partenza h. 18,30 da P.zza Cattedrale, 28 (sede circolo Acli – Dalfino).

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.