Visite guidate a Bari vecchia: itinerario degli Archi

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Domenica 28 gennaio mattina, una visita guidata con itinerario degli “ARCHI” della Città vecchia di Bari. Nel percorso soste sottostanti Archi come “Uarche vasce”, “Uarche de la Masciare”, “Uarche de le Meraviglie” ed altri con ascolto di narrazione di antiche leggende provenienti dalla tradizione popolare in dialetto barese.

Incontro h. 10,15 in P.zza Cattedrale con avvio visita guidata h. 10,30.

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.