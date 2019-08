A Terlizzi la IV edizione di "Attacchi d'epoca"

L’Associazione Turistica Pro Loco Unpli Terlizzi presieduta da Franco dello Russo, in collaborazione con UNPLI Puglia, Associazione “Cavalieri nel Tempo”, Terlizzi Libero Feudo e con il patrocinio del Comune di Terlizzi, Confcommercio, CAT Confcommercio organizza a Terlizzi il giorno 07 settembre 2019 a partire dalle ore 19.30 la IV Edizione – “Attacchi d’Epoca” – Raduno Interregionale. Durante la Kermesse sfileranno per le principali vie della città carrozze ed attacchi d’epoca accompagnate da figuranti e cavalieri in abiti storici e rievocativi della tradizione storica e folkloristica meridionale. A rendere maggiormente suggestivo l’evento vi saranno gli Sbandieratori e Musici “Terra Grumi” di Grumo Appula che apriranno la serata. In Piazza Cavour sarà possibile assistere, tra l’altro allo straordinario spettacolo aereo “In Volo dalla Torre” fra Carrozze e Cavalieri con la partecipazione in esclusiva di Elisa Carucchieri (Res Extensa dance Company). Presenta: Emma Ceglie Info: prolocoterlizzi@libero.it Tel.: +39 3408498169 Facebook – Istagram : ProLocoTerlizzi Ufficio Stampa e P.R. – Pro Loco Unpli Terlizzi