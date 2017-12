A Carbonara di Bari musica, canto, ballo, recitazione e cabaret con “IV Municipio’s Talent Show”

Sabato 30 dicembre, a partire dalle ore 18, in piazza Umberto, a Carbonara, si terrà “IV Municipio’s Talent Show”, la serata promossa dal Municipio IV e realizzata dalla società organizzatrice di eventi Music Art Management che vedrà l’esibizione di giovani talenti nel campo della musica, canto, ballo, recitazione e cabaret.

I partecipanti si esibiranno sul palco davanti al pubblico presente e, al termine della performance, saranno valutati da una giuria che selezionerà quattro concorrenti che potranno esibirsi durante la finale organizzata nell’ambito del circuito Talent Show.

In programma, inoltre, la partecipazione di uno degli artisti provenienti da uno dei più importanti talent del momento tra X Factor, Io Canto, Amici, Italia's Got Talent e The Voice), che si esibirà, racconterà la sua esperienza professionale e dialogherà con i giovani artisti.

Dopo la designazione del vincitore, la serata proseguirà con musica, animazione e con la partecipazione straordinaria di dj Steven Sale e Benny Bolognino.