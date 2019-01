'Ultima notizia', a Molfetta lo spettacolo di teatro, canzone e politica con Ivan Dell'Edera

Spettacolo di Teatro, canzone e politica Di e con Ivan Dell'Edera

Lo Stornellista Ivan Dell’Edera, attore e suonatore pugliese, debutta in rete nell’estate del 2016 con un notiziario satirico politico dove “stornella” fatti notizie eventi comunali e nazionali.

In 2 minuti concentra la notizia con la sua chitarra ma dal vivo racconta canta storie dei “penultimi”. Ma la fonte dei sui stornelli è ricercata sul campo ovvero la strada dove registra i suoi video e i commenti della cittadinanza diventano “motivo” e suono dello stornello.

Rotonde, regolamenti culturali, fertility day, bandi, luoghi abbandonati, precarietà, buona scuola, consultazioni, votazioni ed elezioni, sono stati gli argomenti del 2016 2017 la I stagione, ma la legislatura che verrà promette e suggerisce nuovi tematiche e problematiche da cantare e raccontare.

Come un cantastorie, l’artista alterna canzoni stornelli e scritti, parole che raccontano il nostro mondo, in nostro modo di vivere e condividere, il nostro teatro quotidiano... la “vita”.



Porta ore 20 30

Start ore 21 00



Ticket unico 10.00 euro

Ridotto ( per studenti e over 65 ) 8.00



Novità di quest'anno è la Convenzione ticket con la Cittadella degli Artisti, che dà diritto al ridotto , semplicemente presentando al botteghino del Teatro del Carro un biglietto acquistato per la visione di un film in Cittadella.



Info e prenotazioni 349 2308203