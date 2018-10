Il duo internazionale Parva Mundi in concerto al Teatro Forma di Bari

Non solo jazz con l’Associazione culturale e musicale ‘Nel Gioco del Jazz’. Domenica 7 ottobre alle 21,00 al Teatro Forma di Bari si esibirà in un concerto classico fuori abbonamento il duo internazionale Parva Mundi, formato dalla pianista croata Ivana Marija Vidovic e dal clarinettista giapponese Koji Miura. Il duo eseguirà musiche di Debussy, Satie, Ravel , Liszt e Piazzolla oltre che brani della tradizione croata e nipponica. Un concerto coinvolgente che sarà un elegante viaggio nella musica colta e popolare.

Ivana Marija Vidovic è una giovane pianista croata tra le più raffinate della sua generazione. Vive a Dubrovnik dove insegna al Conservatorio Luka Sorkocevic. Ha iniziato a suonare il pianoforte a quattro anni e dopo aver studiato con una serie di illustri pianisti, la sua carriera l’ha portata in grandi sale da concerto in tutto il mondo dall’Argentina, alla Spagna, al Montenegro, dal Regno Unito all’Uruguay. Ha inoltre pubblicato raccolte di poesie ed è membro dell’Associazione Akkuaria che nel 2010 l’ha nominata ambasciatrice della cultura italiana. Ha ricevuto numerosi premi sia per l’attività musicale che poetica.

Koji Miura nato ad Aichi in Giappone, ha cominciato i suoi studi musicali a tredici anni. Come solista, si è esibito con molte band e in numerosi festival. Nel 2017 è stato invitato dall’Alexander Arutiunian International Wind Festival in Yerevan, Armenia. Ha tenuto inoltre numerose lezioni musicali in tutto il mondo dall’Hofstra University (USA), alla Kasetsart University (Thailandia), dalla Nanyang Technological University (Singapore) al Shobi College of Music (Giappone). E’ tra i più apprezzati giovani musicisti al mondo.

Costo del biglietto 20 euro

Il prossimo appuntamento con l’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz” è sempre al Teatro Forma venerdì 12 ottobre con un altro duo: Iain Ballamy (sax) e Carlo Morena (pianoforte).

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it.