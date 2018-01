Il rapper Izi al Demodè con Sottosopra Tour Club

Sabato 6 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), si esibirà il rapper Izi con una tappa del suo “Pizzicato Tour”, per il Sottosopra Tour Club, format che durante la stagione porta a esibirsi grandi artisti della scena hip-hop e trap italiana nelle location più suggestive e rinomate della Puglia.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scuola italiana, Diego Germini, in arte Izi, non ha avuto affatto un’adolescenza serena. Dopo aver lavorato in campagna, già dall’età di quattordici anni, a diciassette ha deciso di abbandonare la scuola, vivendo un periodo travagliato, durante il quale però si è avvicinato alla musica. Ha cominciato a scrivere canzoni e a interpretarle, ispirato sia dai rapper italiani e internazionali che dai cantautori della scena italiana. Nei primi anni di attività si è fatto chiamare con diversi pseudonimi, tra i quali Spiteful ed Eazyrhymes. In questo primo periodo di attività è entrato a far parte del collettivo Wild Bandana, adottando lo pseudonimo definitivo Izi per l’assonanza con il termine inglese “Easy”. Nel 2016 è stato scelto dal regista Cosimo Alemà come protagonista del film “Zeta”, che parla proprio della storia che poi il giovane Diego ha incarnato, ovvero quella di un rapper in cerca di fama. In seguito all'uscita del lungometraggio, Izi ha pubblicato il primo album “Fenice”, anticipato dal singolo “Scusa”. Il successo di questa prima raccolta di canzoni lo ha portato un anno dopo a pubblicare il suo secondo lavoro discografico, uscito lo scorso 5 maggio su etichetta Thaurus/Sony Music e certificato Oro dalla FIMI. L’album, nel quale si fondono perfettamente melodie vocali, elettronica, sonorità trap e test rap diretti e taglienti, vede le collaborazioni di altri artisti italiani tra cui il noto Fabri Fibra, Caneda ed Enzo dog.

Durante il concerto Izi proporrà tutte le canzoni di “Pizzicato” tra le quali “Pianto”, singolo che ha anticipato l’uscita dell’intero lavoro, “4Getu” “Distrutto” e “Tutto torna”, ma non mancheranno altri importanti successi della sua discografia. La performance canora del rapper sarà inoltre arricchita da numerosi effetti speciali.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:00