J-AX incontra i suoi fan presso la Mongolfiera di Santa Caterina

Proprio così: J-AX incontrerà i suoi fan in Galleria per presentare il suo nuovo progetto discografico uscito il 24 Gennaio 2020!

Acquista l’album “ReAle” al Feltrinelli Village all’interno del Centro Commerciale o alla Feltrinelli libri e musica in via Melo a Bari e ritira il pass che dà accesso al firmacopie (fino a esaurimento scorte).



INFORMAZIONI IMPORTANTI:

- Per accedere al palco è necessario avere il nuovo album “ReAle” uscito il 24 gennaio 2020

- Per ogni CD potrà salire un solo fan

- Le foto saranno scattate dal nostro fotografo ufficiale. Non sarà possibile scattare selfie

- Non saranno firmati altri supporti come ad esempio cover dei cellulari, diari, foglietti di carta, t-shirt ecc.

- Non saranno firmati CD già autografati

- Di fronte al palco sarà predisposta un’area dedicata alle persone diversamente abili, anziani, donne incinta, alla quale potranno accedervi con un accompagnatore e una copia del CD



HAI UN ACCESSO ALL'AREA PIT?

- L'accesso è riservato a chi ha acquistato l'accesso prioritario su TicketOne

- Per entrare è necessario avere il biglietto con QR Code, il nuovo album di J-AX “ReAle” (non precedentemente autografato) e il proprio documento di identità in corso di validità

- La hostess sarà presente all’ingresso dell’area PIT a partire dalle ore 14