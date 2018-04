James Senese ospite della Fiera San Giorgio a Gravina in Puglia

Coniugando da sempre le sinergie tra commercio e territorio, la 724° edizione della Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia è caratterizzata da un importante programma di iniziative ricco di concerti, spettacoli di teatro e danza, iniziative tematiche e incontri culturali, a ingresso libero, la cui organizzazione è a cura di Bass Culture s.r.l.

Ogni giorno, dal 20 al 25 aprile, la Sala Convegni della Fiera ospiterà più di venti eventi ideati e programmati di concerto con le strategie politiche e culturali dell’Amministrazione Comunale di Gravina, che faranno da cornice alla storica rassegna pugliese.

Ma il programma si estende fuori dagli ambienti della campionaria e nell’ambito degli eventi “Fiera off” sono previsti altri convegni, tavole rotonde, concerti e spettacoli teatrali presso il laboratorio urbano Officine Culturali e in Piazza Benedetto XIII.

Martedì 24 aprile si comincia alle ore 16 nella Sala Convegni della Fiera con Leo Palmisano che presenterà il suo libro “Mafia Caporale”; alle ore 18:00,invece, è previsto lo Spettacolo folkloristico – a cura di Etnikantaro e alle ore 19:30 lo Spettacolo “Quadri coreografici” dell’Accademia di arti sceniche Arabesque Movie Dance.

Alle ore 21, quindi, sarà JAMES SENESE Napoli centrale a salire sul palco allestito in Piazza Benedetto XIII.

Un artista che non ha bisogno di essere presentato. La sua musica, la sua storia personale, lo fanno per lui. In quasi cinquant’anni di musica, ha attraversato trasversalmente la canzone leggera italiana, il funk-jazz, il grande cantautorato. E’ una leggenda vivente, colui il quale ha dato uno dei primi ingaggi all’indimenticabile Pino Daniele, con cui collaborerà ed avrà amicizia vera sino al suo ultimo giorno. A settant’anni compiuti, JAMES SENESE si conferma come un artista senza tempo, con una riconoscibilità immediata ed un cuore intatto, che parla agli ultimi.

O’ SANGHE è il titolo del suo ultimo disco, nonché del tour in Italia nel quale si inserisce la tappa gravinese. Un nuovo orizzonte su cui si volge lo sguardo del sassofonista partenopeo, mai fermo due volte nello stesso posto. All’interno del disco tutti i riferimenti artistici che hanno fatto grande la sua musica, con una rinnovata carica espressiva. Funk, blues, venature jazz, e tanto mediterraneo, tanta Napoli nelle melodie, nelle storie raccontate; vita, lavoro, lotte quotidiane per la sopravvivenza, amore, fede. In “O sanghe” c’è groove da vendere, come solo James sa.

Dalle ore 22, presso le Officine Culturali saranno i concerti di Ristobaby e Cimini a chiudere la lunga giornata di martedì 24 aprile a Gravina.

E in attesa della cerimonia di chiusura prevista mercoledì 25 aprile con la consegna delle chiavi della città al Sindaco da parte del Mastro di Fiera e lo Spettacolo finale Piromusicale “La Leggenda di San Giorgio” – a cura dell’Associazione Conte Giovanni di Montfort e in occasione della Festa della liberazione, al mattino è prevista la Cerimonia di premiazione della II edizione Gran Riconoscimento “I Gigli delle Due Sicilie”; a seguire, alle ore 11, la Deposizione della corona presso il monumento dedicato a Filippo D’Agostino nella Pineta Comunale e alle ore 16, nella Sala convegni della fiera è prevista l’iniziativa “Storie di antifascismo e resistenza gravinese narrate ai nostri figli” a cura di ANPI Gravina Filippo D’Agostino e IPSAIC Bari.

Info e programma