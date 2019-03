Jazz e cinema con Mike Zonno al Nicolaus Hotel di Bari

Se il connubio tra musica e cinema può affondare le sue radici in un genere in particolare, questi è sicuramente il Jazz. Non è un caso che il primo titolo legato all’avvento del sonoro sia stato “Il Cantante di Jazz” di Alan Crosland. La storia del Jazz nel Cinema andrà poi sempre in crescendo. Domenica 7 Aprile Standard del Jazz utilizzati in alcuni film e Soundtracks diventate poi repertorio di grandissimi jazzisti si incontrano reinterpretate da questa formazione. La proiezione sullo sfondo delle locandine originali ed il racconto di alcuni interessanti aneddoti per un concerto certamente da non perdere!

Nico MARZILIANO Pianoforte - Max MONNO Chitarra - Mike ZONNO C.basso&Voce - Fabio DELLE FOGLIE Batteria - Special Guest : Lisa MANOSPERTI Voce - Pino PICHIERRI Clarinetto&Sax - Conduce Alceste AYROLDI Critico musicale

Posto Unico € 12,00 prevendita Centromusica Bari 080 5211777

Info&Prenotazioni 339 5432241

