“October Jazz & Food” al TEatro Mercadante di Altamura

Il Teatro Mercadante di Altamura e l’Associazione “Le Tracce”, con la direzione artistica del musicista Antonio Dambrosio, organizzano la prima edizione della rassegna “October Jazz & Food”, in quattro giovedì (sempre alle ore 21.00), a partire dal 3 ottobre con il pianista Michele Fazio.

Un esperimento che abbina la musica al cibo e che amplia il pubblico di riferimento del Teatro Mercadante, riaperto nel 2014 dopo un quarto di secolo di indisponibilità.

Due concerti sono in programma in teatro: un nome del calibro del trombettista Fabrizio Bosso in trio (10 ottobre) e il gran finale con Antonio Dambrosio 5et, con il tenor sax Michael Rosen, il 24 ottobre.

Altri due nella Sala ristorante del “Mercadante”: il pianista Michele Fazio, con cui si apre appunto la rassegna, e il fisarmonicista Vince Abbracciante il 17 ottobre.

Info: 080.3101222 – Teatro Mercadante

PROGRAMMA

Giovedi 3 Ottobre ore 21,00

MICHELE FAZIO piano

Musiche tratte dagli ultimi due album

“Visione Passeggera” e “L'Acrobata” (Teatro Mercadante sala ristorante)

Giovedi 10 Ottobre ore 21,00

FABRIZIO BOSSO

“Spiritual trio”

Fabrizio Bosso / tromba

Alberto Marsico / organo

Alessandro Minetto / batteria (Teatro Mercadante Sala)

Giovedi 17 Ottobre ore 21,00

VINCE ABBRACCIANTE fisarmonica

“Terranima” (Teatro Mercadante sala ristorante)

Giovedi 24 Ottobre ore 21,00

ANTONIO DAMBROSIO 5et

“Improvvis/azioni”

Claudio Chiarelli / sax alto

Pasquale Mega / piano

Camillo Pace / contrabbasso

Antonio Dambrosio / batteria

Feat. Michael MICHAEL ROSEN / tenor sax (Teatro Mercadante Sala)