Escursione allo Jazzo del Demonio nel territorio di Ruvo

SABATO 11 LUGLIO alle ore 18,00 il gruppo Murgia Trekking & More dell'associazione Poliedrika APS organizza un'uscita in natura nel territorio di Ruvo.



Il Bosco Scoparella, 300 ettari dominati dalla presenza delle querce roverelle (alcune secolari), ma non solo.. rosa canina, biancospino, asfodeli, asparagi e numerosissime piante officinali a caratterizzare questo bosco parte integrante del territorio del Parco Nazionale Alta Murgia.

Un percorso ad anello, lungo sentieri boschivi e attraversando il Ponte dell'Aquedotto Pugliese, un bellissimo antico mungituro e la lama in cui è situato uno jazzo dal nome al quanto singolare: "Jazzo del Demonio".

Il suo nome è dovuto ad una leggenda che narra di una notte d'inverno, anno 1870, due pastori con il loro gregge sostavano in questo luogo. Mentre si scaldavano attorno ad un fuoco, i loro cani presero ad abbaiare, almeno per mezz’ora, dopodiché all'improviso un silenzio inquietante e surreale interrotto dal bussare alla porta di un povero malandante rauco, che non trovava più il cammino... il resto lo scopriremo sul posto ;)



Il percorso sarà valutato al momento, tra alcune diverse soluzioni, a seconda delle condizioni climatiche e dei partecipanti.



In ogni caso il percorso sarà abbastanza semplice "TE" , alcuni punti saranno fra vegetazione incolta, con tratti di moderata pendenza per un totale di circa 7/8 km.

Trattandosi di zone incolte e rocciose ricordiamo che è obbligatorio indossare scarpe da trekking alte o scarpe tecniche anti-scivolo pena esclusione dalla escursione.

È consigliato abbigliamento comodo a strati, acqua e pantaloni lunghi.

Al termine della passeggiata il nostro Toni, coordinatore del gruppo astronomico Icarus Astronomia di Poliedrika APS ci indicherà come sempre costellazioni, stelle e pianeti visibili, nelle tipiche serate estive, in un posto che ben si presta ad osservare facilmente anche la via lattea.



N.B. il tradizionale banchetto di condivisione, che si teneva a fine escursione con la possibilità di apprezzare e gustare le specialità di ogni partecipante, a causa delle norme anti contagio non sarà attuabile.

Naturalmente ci sarà la possibilità di consumare ciascuno il proprio personale spuntino comunque beneficiando della compagnia del gruppo in pieno rispetto delle regole e del distanziamento.



N.B. L'EVENTO è RISERVATO AI SOCI POLIEDRIKA, LA PRENOTAZIONE E LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 10 LUGLIO ALLE ORE 12:00.



PER VIA DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 E' OBBLIGATORIO PORTARE A SEGUITO MASCHERINA E IGIENIZZANTE MANI, PENA ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA'



APPUNTAMENTO SABATO 11 LUGLIO ALLE ORE 18.00



Il percorso è medio/semplice adatto a tutte le persone abituate a camminare.

Trattandosi di zone incolte e rocciose ricordiamo che è obbligatorio indossare scarpe da trekking alte o scarpe tecniche anti-scivolo pena esclusione dalla escursione, e per disposizioni anti COVID-19 è obbligatorio avere a seguito mascherina e igienizzante mani.

È consigliato abbigliamento comodo, PANTALONI LUNGHI, giacca anti vento traspirante/ mantellina parapioggia, zaino comodo, naturalmente una scorta d'acqua e una torcia a batteria da usare all'occorrenza.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO AD ANELLO:

Distanza: 6/8 km

Difficoltà: Livello TE

Dislivello: + 150 / - 150 m

Tempo di percorrenza: 3/4 ore a/r incluse soste.

Percorso: su sentieri, tratturi, sterrati



Durante il cammino si condivide, si parla con il compagno o semplicemente si ascolta la natura ma sempre rispettando le distanze di sicurezza di due metri. E' importante seguire la guida, le relative disposizioni e l'andatura senza avanzare o fermarsi.



WhatsApp numeri: 3479418986 (Fabio) oppure 3881747828 (Toni)



L'organizzazione si riserva di modificare il percorso o rinviare l'escursione.



Incontro dei partecipanti SABATO 11 LUGLIO ALLE ORE 18:00 uscendo da Ruvo prendere la S.P. 151 (RUVO ALTAMURA), dopo circa 500 metri, quasi a pari con un incrocio, la strada si divide ad y, imboccare la stradina sulla destra, strada vicinale mangiaricotta e proseguire sulla stessa per circa 7 km fino a raggiungere il posto indicato. L'appuntamento è nel parcheggio sulla sinistra.

Ricordiamo che la puntualità è una dimostrazione di educazione e rispetto nei confronti di tutti i partecipanti.



CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE AVRETE IL PUNTO PRECISO SULLA MAPPA:

COORDINATE GPS:

41°01'36.1"N 16°26'16.7"E oppure 41.026697, 16.437980



N.B. RICORDIAMO CHE LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI Poliedrika APS.

ALL'INIZIO DELLE ATTIVITA' VERRA' RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA AL FINE DI GARANTIRE L'INCOLUMITA' DI TUTTI. IL LIMITE MASSIMO DEI PARTECIPANTI E' DI 25 PERSONE, LA DISTANZA INTERPERSONALE, FATTA ECCEZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE DOVRA' ESSERE DI ALMENO UN METRO. IN CASO DI IMPOSSIBILITA' NEL RISPETTARE LE DISTANZE SARA' NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. I NOMI DEI PARTECIPANTI VERRANNO CONSERVATI PER ALMENO 15 GG E MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI IN CASO DI NECESSITA'. QUALSIASI INFRAZIONE VERRÀ SEGNALATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

OGNUNO E' RESPONSABILE PER SE STESSO E PER EVENTUALI DISAGI E/O DANNI CAUSATI A TERZI.



EVENTO RISERVATO AI SOCI POLIEDRIKA APS, AFFILIATA ENAC - TURISPORT



Per qualsiasi INFORMAZIONE, PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI inviare messaggio privato oppure telefonare a:
3479418986 (Fabio) oppure 3881747828 (Toni)

3479418986 (Fabio) oppure 3881747828 (Toni)

