“Je so’ pazzo”, omaggio a Pino Daniele con l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana

Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.30, in Piazza XX Settembre a Mola di Bari prende il via la nuova produzione dell’Orchestra Sinfonica metropolitana “Je so’ pazzo” dedicata a Pino Daniele e diretta dal maestro e arrangiatore, Alfonso Girardo con la partecipazione di Guido Di Leone (chitarra jazz e classica), Max Monno (chitarra elettrica e acustica), Francesco Lomangino (sax tenore, sax soprano, flauto), Vincenzo Gentile (tastiere e pianoforte), Gianluca Fraccalvieri (basso elettrico), Fabio Delle Foglie (batteria) e dei cantanti Francesca Leone, Savio Vurchio, Elio Arcieri (solo per la data del 1 agosto) e Giuseppe Del Re.

In programma l’esecuzione dei brani più famosi del cantautore napoletano: Alleria, Soleado, Quando chiove, Napule è , Io per lei, Je sto vicino a te, O’scarrafone, Sicily, A me me piace o’ blues, Yes i no my way, J say sto’ acca’, Quando, Je so pazzo, Na tazzunella e cafè, Voglio di più, Tempo di cambiare, Bambina, A testa in giù e Toledo.

Il concerto sarà replicato giovedì 1 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Don Bosco a Cellamare, il 2 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Principe di Piemonte a Putignano e il 4 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari.