Sul palco del Teatro Formain concerto l'artista statunitense Jeff Ballard - Fairgrounds

Jeff Ballard Fairgrounds propone una musica da 21° secolo – aperta, fluida e sempre in evoluzione – un suono plasmato dal jazz ma che prende vita veramente lì dove i mondi collidono: acustico ed elettronico, swing e ambient, analogico e digitale, accessibile e sperimentale. Il quartetto è composto da Jeff Ballard con il chitarrista e cantante Lionel Loueke, alle tastiere e voce Kevin Hays e al sassofono Chris Cheek.

Musicalmente variegato, qualche volta persino audace e inaspettato, Jaff Ballard Fairgrounds non presenta un repertorio fisso o prestabilito, la musica piuttosto si sviluppa dalle ispirazioni musicali derivanti da Ballard e dai suoi compagni, acquisendo forme differenti a seconda di come le idee evolvono e si espandono. Un gruppo con un timbro inusuale disegnato dai punti di forza individuali e combinati.

A parte essere guidati da un grande batterista, questa band lega la world music alla musica pop, l’avanguardia tecnologica ad una profonda tradizione, forma e fluidità.



BIGLIETTI

Poltronissima € 30,00

Poltrona € 25.00



APERTURA PORTE 20:30

INIZIO CONCERTO 21:30



DOVE ACQUISTARE

Circuito Viva Ticket

http://bit.ly/jeffballard



Biglietteria Teatro Forma

tel.080-5018161/ ore 10:00 – 18:00



Per la rassegna #AroundJazz sul palco del Teatro Forma il 26 gennaio si esibirà l'artista statunitense Jeff Ballard



Jeff Ballard (drums)

Kevin Hays (piano & keys)

Lionel Loueke (guitar)

Chris Cheek (sax)