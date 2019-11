La cult-band italiana Jennifer Gentle in concerto all’Officina degli Esordi

Dopo il sold-out dello scorso anno con la super band I Hate My Village, ritorna all’Officina degli Esordi di Bari il musicista e produttore Marco Fasolo con il suo progetto più longevo: Jennifer Gentle è sia il nome della sua band sia il nome del nuovo album uscito il 4 ottobre per Tempesta Dischi e preceduto dal singolo “Guilty”. Si tratta del disco di gran lunga più completo ed insieme accessibile realizzato da Fasolo, dopo le collaborazioni con Verdena, Bud Spencer Blues Explosion e I Hate My Village (di cui ha prodotto l’album d’esordio).



Jennifer Gentle è una delle più bizzarre e improbabili rock band italiane di sempre, tanto da divenire il primo gruppo tricolore ad essere messo sotto contratto dalla leggendaria etichetta americana Sub Pop (Nirvana, Soundgarden, Mudhoney e Shins).

Dalla nascita della formazione originale nel 1999 sino ad oggi, hanno collezionato una lunga quanto eterogenea lista di fan (comprendente nomi come Graham Coxon, Jarvis Cocker, Julian Cope, Mars Volta e membri di Architecture in Helsinki e Dandy Warhols) che li ha trasformati in una delle formazioni indie italiane più conosciute all’estero.



Sabato 23 novembre 2019

Officina degli Esordi, via Francesco Crispi, 5, 70123 Bari

Inizio ore 21

Biglietto 12 € + prevendita

I biglietti sono disponibili su Ticketone

e in tutti i punti vendita autorizzati

Infoline: +39 393 9639865