"Jestice league. la crisi dei due mondi", cinema con merenda a Terlizzi

Per chiudere la stagione 2017-2018 di BimBumBam una rassegna di film per CINEMA CON MERENDA che parlano di SUPEREROI....O QUASI



Una versione eroica di Lex Luthor, proveniente da un universo parallelo, compare per reclutare la Justice League e farsi aiutare a salvare la sua Terra dal Sindacato del crimine, controparte malvagia del gruppo. Mentre la maggior parte degli eroi lo segue, Batman rimane invece indietro per terminare la costruzione della Torre di Guardia.

La League viene quindi catapultata in un mondo dove Slade Wilson è il Presidente degli Stati Uniti ma il vero potere è in mano al Sindacato, tenuto a bada soltanto dalla minaccia di un attacco nucleare da parte delle nazioni mondiali contro la loro base lunare. Owlman, versione malvagia di Batman, sta intanto costruendo un'arma, secondo quanto detto al Sindacato, in grado di distruggere intere città, ma la sua reale potenza è molto superiore.