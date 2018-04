Al Castello Carlo V di Monopoli in mostra le opere del pittore Joan Mirò

Nel Castello Carlo V di Monopoli la mostra delle opere di Joan Mirò, grande e famoso rappresentante del surrealismo in Spagna. L'evento promosso dal Comune di Monopoli è organizzato dalla Società Sistema Museo. La mostra è caratterrizzata da 90 grafiche dell'artista appartenenti a 4 serie complete. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 15 luglio 2018:

Da Marzo a Maggio dal martedì alla domanica (compresi i festivi) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

A Giugno tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00

A Luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00

Il costo del biglietto è di 6 euro ma saranno applicate delle riduzioni ai residenti di Monopoli; per gruppi superiori ad un numero di 20 persone il costo è di 4 auro; per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 18 anni ingresso a 2 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 5 anni e per i disabili con accompagnatore.