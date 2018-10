Joan Thiele al Mat laboratorio urbano di Terlizzi

SABATO 6 OTTOBRE il gusto musicale internazionale del soul meticcio di Joan Thiele! Tra groove funky e atmosfere synth pop trasformerà il MAT laboratorio urbano in un trascinante dancefloor con il suo “TANGO TOUR”. "Tango" è l’ultimo album di JOAN THIELE, uscito il 15 giugno via Universal Music Italia. Il titolo “Tango” non ha niente a che vedere con la danza: rimanda alla parola latina e ai suoi molteplici significati: emozionare, toccare, commuovere, ammaliare, sedurre. Infatti “Tango” è un disco personale, pieno di sentimento ed esperienze, nato durante un viaggio in Colombia, dove vive suo papà. Il disco anticipato dai singoli "Armenia", "Fire" e "Polite", è un album volutamente eterogeneo, con due anime ben distinte che interagiscono tra loro: una più acustica, l'altra più elettronica. Joan gioca molto con i suoni, prova a trovare una strada tutta sua e a unire paesi lontanissimi: mischia tra loro influenze sudamericane, super european e africane. Le canzoni raccontano storie vere, ma lo fanno attraverso immagini simboliche e metaforiche.

Per info: 0683393024