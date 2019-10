Al Multicinema Galleria 'Joker' in lingia originale

Giovedì 10 ottobre (16.00 - 18.30 - 21.00), ed anche martedì 15 agli stessi orari (a grande richiesta), prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Joker», diretto da Todd Phillips - Leone d'Oro all'ultimo Festival del Cinema di Venezia - con lo straordinario Joaquin Phoenix nei panni di uno dei più famosi eroi del male targati DC Comics (nonché storico avversario di Batman).

La storia del film è ambientata nella Gotham City del 1981: Arthur Fleck è un aspirante cabarettista, costretto dallo scarso successo a lavorare di giorno come pagliaccio. Alienato ed emarginato dalla società, nel tentativo di ribellarsi a questa sua esistenza, finisce per dare il via a una serie di eventi che lo trasformeranno in una delle peggiori menti criminali che la storia di Gotham abbia mai visto. Nel ricco cast, oltre a Phoenix, anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy .