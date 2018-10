Al Demodè il party della rassegna “Acustica”, un format dedicato alla musica elettronica con il dj olandese Joey Daniel

Sabato 20 ottobre al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto il primo party della rassegna “Acustica” un format dedicato alla musica elettronica che porterà a Bari importanti esponenti della scena clubbing internazionale. Per questo primo appuntamento si esibirà il dj olandese Joey Daniel.

Originario di Rotterdam ha avuto modo di farsi conoscere grazie alla sua collaborazione con la nota discoteca Toffler, che come il Berghain di Berlino, è famoso per le sue maratone musicali. Il successo ottenuto nel club della sua città lo ha portato ad esibirsi nei più prestigiosi festival olandesi quali l’Awakenings, il Time Warp Holland, il Mysteryland e il Welcome To The Future. Nel 2012, Joey Daniel ha cominciato a farsi apprezzare anche in studio. La sua prima produzione è stata “You know my steez”, contenente un campionamento dell’omonima traccia del rapper Gangstarr. La traccia, diventata in poco tempo una hit, ha riscosso un grande successo anche tra gli addetti ai lavori, tanto da divenire una delle preferite di Loco Dice. Questo successo è stato confermato con il lavoro successivo, l’anno seguente, “Pantys all over the place”. Anche questa è stata largamente apprezzata da dj di fama mondiale. L’impegno e il talento l’hanno portato nel 2015 ad entrare nell’etichetta Musica On del napoletano Marco Carola. Oltre a djset nei party ufficiali organizzati dal dj italiano nell’isola di Ibiza, Joey Daniel ha proposto il suo sound per le frequentissime feste “Elrow”.

Insieme a lui nella pista live del club alle porte di Bari ci saranno i dj resident del format “Acustica”, Gianfranco Troccoli e Sante Sansone, apprezzati produttori.

Gianfranco Troccoli ha iniziato collezionando i suoi primi vinili soul e funk, generi da lui molto apprezzati e proposti durante i suoi set. Nel 2015 è entrato a far parte dell’etichetta SK Recordings, proponendo la sua musica in importanti club pugliesi, affiancando dj internazionali come Ricardo Villalobos, Joseph Capriati, Leon, Maceo Plex e tanti altri.

Sante Sansone all'età di quindici anni ha proposto le sue prime selezioni musicali e successivamente si è cimentato con le prime produzioni. All'inizio del 2015 è entrato a far parte della gestione di Lapsus Music e su questa etichetta ha iniziato a produrre costantemente i suoi lavori. Come dj si esibisce in giro per l’Europa in città come Londra, Mosca, Berlino e Monaco.

A completare l’offerta musicale, come sempre ci sarà nel foyer del Demodè il programma radiofonico live, condotto da Marco Greco.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00