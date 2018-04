John Coltrane - la musica, la spiritualità a SpazioleArti

Speciale appuntamento con il grande jazz , per un concerto dedicato a John Coltrane, musicista che con il suo passaggio ha segnato un confine netto tra il prima e il dopo nell’ambito del jazz e della musica tutta.



In scaletta alcuni dei brani cardine della produzione di John Coltrane prima della sua svolta “free”, brani che hanno segnato la sua formazione e affermazione come musicista e uomo.



Si ripercorreranno, anche con il racconto, le parti più importanti della vita di Coltrane e di come il suo percorso lo portò a diventare uno dei più grandi sassofonisti di tutti i tempi.



A condurre il pubblico in questo straordinario viaggio nella musica e nella spiritualità di Coltrane, sarà il quartetto di Coltraniani Doc composto da Nico Catacchio al contrabbasso, anima di questo nuovo progetto musicale, Michele Carrabba ai sassofoni, Eugenio Macchia al piano e Giovanni Scasciamacchia alla batteria, autorevoli musicisti affermati sia in ambito nazionale che internazionale.



Un elegante e vibrante concerto per un viaggio sulle note del grande sassofonista americano, icona della storia del Jazz.

A SPAZIOleARTI in anteprima il concerto tributo ad una leggenda del jazz



JOHN COLTRANE - La musica, la spiritualità



Nico Catacchio – contrabbasso

Michele Carrabba – sassofoni

Eugenio Macchia – pianoforte

Giovanni Scasciamacchia - batteria