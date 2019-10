Al Galleria arriva l'anteprima di mezzanotte per "JOKER", il film più atteso dell'anno

In America è già scattata la psicosi per l'uscita del film più atteso dell'anno. A Bari , il Multicinema Galleria accoglierà « Joker », il lungometraggio di Todd Phillips - Leone d'Oro all'ultimo Festival del Cinema di Venezia - con un'anteprima speciale, in proiezione allo scoccare della mezzanotte di giovedì 3 ottobre . Il film, con lo straordinario Joaquin Phoenix nei panni di uno dei più famosi eroi del male targati DC Comics (nonché storico avversario di Batman), sarà poi regolarmente in programmazione, sempre da giovedì 3, nei seguenti spettacoli: 15.50 - 18.20 - 20.50. A partire dalle 15,45, inoltre, il Galleria ha organizzato la stampa personalizzata di una t-shirt esclusiva, marchiata “Joker”, che chiunque potrà acquistare al costo di 5 euro. E nel Multicinema sarà molto probabile incontrare Joker in persona, nella versione cosplay di Sergio Cassano .

La storia del film è ambientata nella Gotham City del 1981: Arthur Fleck è un aspirante cabarettista, costretto dallo scarso successo a lavorare di giorno come pagliaccio. Alienato ed emarginato dalla società, nel tentativo di ribellarsi a questa sua esistenza, finisce per dare il via a una serie di eventi che lo trasformeranno in una delle peggiori menti criminali che la storia di Gotham abbia mai visto. Nel ricco cast, oltre a Phoenix, anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy.