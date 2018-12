''Jonas ha dodici anni e una vita normale. Almeno così sembra.

In realtà nasconde un segreto: vede cose che altri non vedono. Presenze discrete, all'inizio, poi sempre più inquietanti. Arrivano da un'altra dimensione e pare che stiano cercando proprio lui.

Un giorno Jonas si ritrova un biglietto in tasca, un messaggio cifrato, che sembra indicargli la strada da seguire. E, a poco a poco, si rende conto che è tutto vero: esiste un mondo sconosciuto, molto vicino a noi, e sta per trasformare la realtà in uno spaventoso universo senza luce. Il Giorno degli Incroci si avvicina e toccherà a Jonas fare la scelta più difficile: un incredibile atto di coraggio per impedire che

il Mondo Nero prenda il sopravvento.''



FRANCESCO CAROFIGLIO

Architetto, regista e illustratore, ha lavorato per molti anni come attore e autore teatrale.

Scrive soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione.

Oltre a L'estate del cane nero (Marsilio 2008, quattro edizioni), ha pubblicato per bur nel 2005 il romanzo With or Without you e per Rizzoli nel 2007 il graphic novel Cacciatori nelle tenebre in coppia con suo fratello Gianrico.

Tra i suoi romanzi più recenti ricordiamo Wok (Piemme 2014), La casa nel bosco (Rizzoli 2014), Voglio vivere una volta sola (Piemme 2014), Una specie di felicità (Piemme 2017), Il maestro (Piemme 2017), e il libro per ragazzi Jonas e il mondo nero (Piemme 2018).

Venerdì 14 dicembre

QUINTILIANO La Libreria presenta:



JONAS e il mondo nero di Francesco CAROFIGLIO

Piemme