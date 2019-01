Jos Baker, danzatore, attore, coreografo e insegnante belga al Teatro Traetta di Bitonto

Il quarto weekend di formazione del Network Internazionale Danza Puglia, progetto che vanta per il triennio 2018-2020 il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale, e del Ministero dei Beni Culturali Francese, ha per protagonista Jos Baker, danzatore, attore, coreografo e insegnante belga, e si svolgerà sabato 19 e domenica 20 gennaio. In occasione di questo weekend sarà inoltre inaugurato il progetto “L’arte dello spettatore” con lo spettacolo ‘Of no fixed abode” di e con Jos Baker.

Il talento del danzatore belga ha radici lontane. Sin dall’età di 7 anni inizia i suoi studi presso l’Oxford Youth Dance, e successivamente presso il Laban Center London e il Performing Arts Research and Training Studios a Bruxelles. Dal 2008 al 2014 Jos ha lavorato per Peeping Tom, principalmente per le produzioni 32 Rue Vandenbraden e a Louer. Vero fuoriclasse della danza contemporanea, ha danzato per Zoi Dimitriou e Antonin Comestaz, ed è a conoscenza di molte tecniche e approcci, inclusi il balletto classico, il tango, il popping e l’improvvisazione.

Baker insegna a livello internazionale presso il SEAD, il Ballet Junior de Geneve, il PARTS Summer School, il TrinityLaban, l’ Amsterdam Theater School e sarà un’occasione unica per gli allievi e gli insegnanti del Network farsi guidare dalla sua arte all’interno dei padiglioni 170 e 126 della Fiera del Levante, durante le lezioni delle giornate di sabato 19 e domenica 20.

Domenica invece lo stesso coreografo sarà protagonista della prima nazionale di “Of no fixed abode” spettacolo inaugurale de ‘L’Arte dello Spettatore’ presso il Teatro Traetta di Bitonto, alle ore 19:00. Spettacolo coreutico che pone al centro un uomo che viaggia solo per il mondo alla ricerca di accettazione, di riconoscimento e di un posto da definire il proprio. La sua solitudine lo porta a permettere ai media di avere sempre più controllo su di lui. Il lavoro guarda alla solitudine, all'isolamento, al potere dei media e all'influenza dei leader carismatici.

I biglietti sono in vendita sul circuito vivaticket.it, sul portale del Teatro Pubblico Pugliese (www.teatropubblicopugliese.it) e presso il botteghino del Teatro Traetta di Bitonto, sino a domenica 20 gennaio.