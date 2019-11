Il duo Cianfrusaglie per il Joy’s World Tour Music

Per la quarta tappa del Joy's World Tour Music, il 15 Novembre alle ore 21.00 il Joy's Pub ospita il duo Cianfrusaglie.



Un duo che percorre le strade musicali della campagna Americana, dal western swing delle dancehalls del Midwest e dall’hillbilly delle montagne del Southeast giù fino alle juke joints del Delta del Mississippi, per approdare negli studios di Memphis. Il loro primo lavoro è uscito il 25 ottobre 2019: Cianfrusaglie (TRULLETTO RECORDS)



Il mondo musicale passa dal Joy’s Pub



Dodici appuntamenti per questa prima parte del Joy's World Tour Music, una rassegna che vedrà come protagonisti artisti di diversa nazionalità e di diversi stili, uniti dalla stessa urgenza di comunicare l’universalità della musica, la sua potenza, la sua capacità di unirci, azzerando le distanze