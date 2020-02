Il film ''Judy'', diretto da Rupert Goold, con Renée Zellweger in lingua originale al Galleria di Bari

Giovedì 27 febbraio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Judy», diretto da Rupert Goold, con Renée Zellweger (vincitrice dell'Oscar 2020 come miglior attrice protagonista) nei panni della grande cantante e attrice Judy Garland (1922-1969). Il film racconta gli ultimi due concerti tenuti da Garland a Londra: icona assoluta, ma anche sola, divorziata quattro volte, e senza più la voce e i contratti di una volta .