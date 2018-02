Jukebox la serata italiana al Friendspub di Toritto

DOMENICA 11 FEBBRAIO

JUKEBOX • LA SERATA ITALIANA 🇮🇹



Friends Pub - Toritto(BA)



DJ Set Francesco Siciliano.



Il meglio della musica italiana dagli anni '70 fino ad oggi.

Approfittando del carnevale ripercorreremo tutta la musica italiana con una serata a tema all'insegna del puro divertimento.

Un'ottima occasione per trascorrere la domenica sera cantando e ballando in compagnia.

Indossa la tua maschera migliore.

Possibilità di Cena.

SERATA ITALIANA



MASCHERA GRADITA

(Non obbligatoria)



INGRESSO LIBERO

START: ORE 21:30



INFO E PRENOTAZIONE TAVOLI:



+39 3473605371 GIANNI

+39 3406116338 BEPPE



#friendspubtoritto #plusevents #serataitaliana



Friends Pub Toritto Largo Cattedrale, 13, 70020 Toritto