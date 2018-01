Jukebox la serata italiana al Friendspub di Toritto

Domenica 14 Gennaio ci vediamo al Friends Pub di Toritto con JUKEBOX - LA SERATA ITALIANA.

Con Francesco Siciliano a selezionare musica vi faremo trascorrere una piacevole serata unica nel suo genere e divertente come poche, in una cornice suggestiva ed un ambiente pieno di sorrisi e amici.



Ore 21:30

Ingresso Libero



Dj Set: FRANCESCO SICILIANO



PER INFO E PRENOTAZIONI



+39 3473605371

+39 3406116338



Friends Pub Toritto Largo Cattedrale, 13, 70020 Toritto



#friendspubtoritto #plusevents #serataitaliana