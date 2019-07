Al galleria prosegue “K-Cinema. Il fascino (in)discreto della Corea del Sud" con “The Gangster, The Cop, The Devil”

Martedì 23 luglio (alle 18 e alle 21) prosegue “K-Cinema. Il fascino (in)discreto della Corea del Sud", rassegna di film provenienti dall'industria che ha raggiunto il quinto posto del box office mondiale. Il film in proiezione, in versione originale con sottotitoli in italiano, è “The Gangster, The Cop, The Devil” (2019) di Lee Won-tae, presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes. È la storia di un’alleanza spericolata tra uno sbirro e un bandito, impegnati a costruire una tregua per neutralizzare un serial killer, dove il confine fra buoni e cattivi diventa quanto mai labile.

In conclusione, martedì 20 agosto, sarà proiettata un’anteprima assoluta in Italia: si tratta di “Burning” (2018) di Lee Chang-dong, un intrigante dramma dell’anima che, nelle forme di un thriller, scava dentro le inquietudini e le ombre di un triangolo amoroso. Ieri e oggi, ricchezza e povertà, dovere e piacere: tutto è doppio, tutto può doppiamente ingannare gli occhi e soprattutto il cuore.