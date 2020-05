Kaleido sea Buena Ventura a Palazzo Pesce

Sabato 27 giugno 2020 alle ore 20.45 (I set) e 22.30 (II set) Palazzo Pesce esplora il “Kaleido Sea” insieme a Vito Ottolino alla chitarra classica e acustica, Viz Maurogiovanni al basso elettrico e Cesare Pastanella alle percussioni e glockenspiel.



Un concerto in Puglia che sonda i fondali di un mare immaginario dove si incontrano colori, suoni e culture musicali differenti: la nostra regione, magnifico e variegato territorio esposto a mari e venti, invasioni e migrazioni, diventa il luogo ideale per la creazione e fusione di sonorità mediterranee, ritmi afroamericani e richiami jazzistici. Brani originali spaziano da atmosfere oniriche a ritmi incalzanti in cui confluiscono le diverse esperienze e sensibilità di Vito Ottolino, chitarrista sin dall’infanzia con un irrefrenabile interesse per generi musicali molto diversi, diploma in Chitarra classica con lode al Conservatorio di Bari in soli sette anni, e una carriera eclettica che lo vede esibirsi nel repertorio classico, jazz e pop insieme ad artisti del calibro di Bruno Defilippi, Nicola Stilo, Gabriele Mirabassi e Paul McCandless, di Vincenzo Maurogiovanni, che si pone all’attenzione del panorama internazionale nel 2007 con la vittoria all’Euro Bass Day di Verona, Italia, e nel 2010 conseguendo il primo premio nel concorso BassMaster di Zagabria, Croazia, impegnato come didatta, ear trainer, compositore e musicista, per Universal Music e Dodicilune, e di Cesare Pastanella, percussionista specializzato in tradizioni musicali afro-cubane, afro-brasiliane e arabe, una ricerca stilistica volta a fondere le antiche tradizioni di queste culture, una formazione iniziata con lo studio delle Percussioni al Conservatorio di Bari e proseguita a La Habana, New York e in Burkina Faso, e una carriera in giro per il mondo con musicisti di prestigio fra cui Toquinho, Selma Hernandes e Radiodervish.



Una serata evocativa che salpa dai porti sicuri delle esperienze maturate dai tre musicisti nell’ambito del jazz, della world music e della musica classica, per navigare nuove acque in cui confluiscono le diverse correnti culturali e musicali.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.