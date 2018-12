Kaos One, accompagnato da Dj Craim, arriva all’Officina degli esordi di Bari per il decennale di Karma

Kaos One, riconosciuto universalmente per essere un pioniere della scena hip hop italiana, si esibirà insieme al suo fedele collaboratoreDJ Craim all’Officina degli esordi a Bari per festeggiare l’anniversario dell'album “KARMA”.

In questa unica data al sud Italia, saranno eseguite tutte le tracce dell’album che ha segnato un passaggio importante nel rap italiano; il disco, uscito nel 2007 dopo otto anni di silenzio dal suo secondo lavoro "L'Attesa", si è subito affermato come un concentrato di potenza e stile che unisce generazioni differenti.



I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.it



Da Radical Stuff, Melma&Merda, Neo Ex fino a Good Old Boys, la discografia di Kaos contiene solo perle e le poche e mirate collaborazioni che ha regalato, sono la testimonianza della storia che ha contribuito a scrivere e di cui ha fatto parte, inesorabilmente e inevitabilmente.

KAOS ONE & DJ CRAIM

Venerdì 14 dicembre 2018

Officina degli esordi, Via Francesco Crispi, 5, 70123 Bari

Inizio ore 21:00

PREVENDITA ONLINE e presso tutti i punti vendita del circuito Bookingshow.it

Infoline: 393 9639865

Email: ufficiostampa@bassculture.it