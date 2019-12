Al via Monopoli Christmas Home con l' accensione dell'Albero e il concerto di Karima con l'Orchestra della Valle d'Itria

Sabato 7 Dicembre inaugura ufficialmente Monopoli Christmas Home, la manifestazione natalizia organizzata da Confcommercio, Confesercenti e Cna con il sostegno dell’Amministrazione Comunale – Assessorato al Turismo, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Commercio - che dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 vestirà di colori e magia la città di Monopoli per fare sognare adulti e bambini di ogni età. Alle ore 18.00 apre le porte al pubblico la Casa di Babbo Natale più grande di Puglia: una vera propria opera d’arte, progettata e realizzata in esclusiva su una superficie di 64 metri quadri lungo lo stradone di Piazza Vittorio Emanuele, dove poter accedere gratuitamente, dal 7 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio, per incontrare Babbo Natale insieme ai suoi assistenti Elfi e consegnare personalmente la propria letterina.

A seguire celebra l’inizio del ricco cartellone di eventi in programma, lo spettacolo di accensione dell’imponente albero di natale, alto 16 metri e posizionato al centro dello stradone di Piazza Vittorio Emanuele che, alle ore mette in scena un vero e proprio show di luci e suoni, in un crescendo di emozioni per fare il conto alla rovescia e dare il benvenuto alle festività natalizie. Special guest della serata è l’inconfondibile voce di Karima. Cantante di grande talento con importanti collaborazioni storiche da Mario Biondi a Burt Bacarach sarà accompagnata dai 40 musicisti dell’Orchestra della Valle d’Itria diretti dal Maestro Antonio Palazzo con l’incursione del coro Wake Up Gospel Choir, per regalare un concerto di Natale indimenticabile. L’evento è realizzato con il contributo di Puglimpianti srl.

A completare la scenografia di Monopoli Christmas Home, oltre alle luminarie dal design semplice e lineare, il pubblico potrà ammirare lo spettacolo unico ed inimitabile delle video proiezioni architetturali, con il sostegno di ENGIE Servizi SpA, sui principali monumenti del centro storico, Castello Carlo V, Palazzo Martinelli, Piazza Palmieri, Piazza XX Settembre, Sagrato della Cattegrale e Mura di Portavecchia. Non solo, ad arricchire lo stradone di Piazza Vittorio Emanuele è il suggestivo corridoio delle caratteristiche casette di legno, adibite ad ospitare anche cibi tradizionali, giocattoli per bambini e addobbi natalizi.