'Kedda dì' in scena al Piccolo Teatro di Bari "Eugenio D'Attoma"

Una storia antica raccontata con il vero dialetto della tradizione barese. Riannodare i fili con la nostra lingua, martoriata e privata della sua musicalità e della sua poesia per diventare sempre di più folklore senza senso. Questo è il compito che si propone lo spettacolo scritto e interpretato da Nico Sciacqua e diretto da Giovanni Gentile.

La tradizione tocca la modernità e vi si mescola in una storia che vi farà sorridere, ricordare, ma anche stupire e commuovere, perdere e riconoscere nella umanità di Lucia che diventa mamma e nonna di ciascuno di noi.

Perché Lucia ha lasciato un diario in cui si racconta, in cui racconta i suoi tempi e la sua vita, una vita che si intreccia a quella di tutti, una vita che non dimenticherete più. E un giorno all’anno sicuramente ripenserete a questa vecchia ragazza che, in fondo, non ci ha mai lasciato.

KEDDA DI’ di Nico Sciacqua

con: Nico Sciacqua

diretto da Giovanni Gentile



