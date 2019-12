Al Teatro Forma in scena Kekko Fornarelli trio, con la ARTE(MI)SIA Orchestra

Sabato 21 dicembre, alle 21.30, va in scena il secondo appuntamento del cartellone "Brand New", all'interno della stagione musicale 2019-2020 del Teatro Forma di Bari (via Fanelli 206/1). Protagonista il pianista e talento del jazz crossover Kekko Fornarelli, che presenterà dal vivo il suo nuovo progetto, in cui, insieme al trio formato da Federico Pecoraro (basso elettrico) e Dario Congedo (batteria), fonde la sua musica con l’orchestra d’archi «ARTE(MI)SIA» diretta da Leo Gadaleta. Biglietti in vendita al botteghino del teatro e su vivaticket.it (poltronissima 18 euro, poltrona 15 euro). Infotel: 080.501.81.61.

Lo spettacolo viene presentato in prima assoluta in Italia ed è inserito nel tour europeo del nuovo disco «Abaton» (Eskape/IRD), già ascoltato su uno dei palcoscenici più prestigiosi di tutta Europa, l'Elbphilaharmonie di Amburgo, dove ha riscosso un grande riscontro di pubblico e critica.

Sul palco del Forma, accanto al trio, ci sarà dunque l'orchestra «ARTE(MI)SIA» (formata da 15 musiciste donne), diretta da Leo Gadaleta, occupatosi dello straordinario lavoro di orchestrazione di tutti i brani, e capace di completare il colore “sinfonico” della musica di Fornarelli, conferendole un meraviglioso tocco di fascinazione timbrica.

Il background mediterraneo del pianista pugliese, unito agli impianti melodici di provenienza nord europea, sono alla base della continua ricerca stilistica che fa di Kekko Fornarelli una delle più apprezzate voci del jazz. Nasce così questo nuovo progetto, un discorso interiore e corale di notevole suggestione: gli echi, i loop, i refrain sono battaglie, schermaglie che instaura con se stesso, per poi essere avvolte dalla vibrante melodia degli archi. Si percepisce il dialogo tra le intenzioni, un'altalena continua tra consonanze e dissonanze descritta con armonie ed escursioni ritmiche inusitate per il jazz italiano.

Kekko Fornarelli (all’anagrafe Francesco – Bari, 1978) è un pianista, compositore e produttore. Con cinque album pubblicati e oltre 250 concerti in quasi 50 Paesi nel mondo negli ultimi sei anni, Kekko Fornarelli è attualmente uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo. Ha sviluppato uno stile unico caratterizzato dal tentativo di creare musica da osservare, più che da ascoltare. Un modo particolare e tutto personale per raccontare storie, esprimere emozioni e ‘dipingere’ situazioni. La sua musica è una morbida combinazione tra le più moderne idee nordeuropee e il lirismo neoclassico, filtrata dal suo caldo background mediterraneo.