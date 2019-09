In piazza della Libertà, “Korian fermata Alzheimer”, un tour dedicato all’Alzheimer

Venerdì 27 settembre, farà tappa a Bari, in piazza della Libertà, “Korian fermata Alzheimer”, un tour che, in occasione del mese dedicato all’Alzheimer, porterà in 11 città italiane eventi, attività e iniziative per far conoscere questa patologia che oggi colpisce oltre 600.000 persone in Italia. Esperti saranno a disposizione per fornire supporto, informazioni e illustrare le terapie alternative più all’avanguardia per contrastare la demenza senile.

Un modo per fermarsi a riflettere, tappa dopo tappa, e percorrere insieme la strada della sensibilizzazione.



Scopri di più sull'iniziativa qui: https://www.korian.it/fermata-alzheimer