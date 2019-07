A Locorotondo l'evento musicale di Lorenzo Kruger e Omero, solo piano per ''Onde Festival pre-show''

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 22.00 presso il Museo Perle di Memorie, sito nella Chiesa di Sant'Anna a Locorotondo, si svolgerà l'evento musicale di Lorenzo Kruger e Omero / solo piano / Onde Festival pre-show.

Lorenzo Kruger, istrionico artista romagnolo, proporrà brani rivisti e rivisitati dei suoi Nobraino, ma anche monologhi e inediti!

Non perdete l'occasione di assistere a monologhi e considerazioni semiserie di un personaggio che non dovrebbe esibirsi da seduto e, in effetti, c'è da aspettarsi che non lo faccia!

Accompagnato da Omero, singolare esemplare di pianoforte da viaggio, Lorenzo Kruger, il frontman dei Nobraino, ci proporrà una performance insolita: irriverente e intima.



Letture ed esecuzioni sbilenche dei testi dei Nobraino e di altri inediti. Monologhi e considerazioni semiserie di un personaggio che non dovrebbe esibirsi da seduto e, in effetti, c'è da aspettarsi che non lo faccia.



Tra le mura della chiesa sconsacrata di Sant'Anna, a Locorotondo, in una atmosfera rilassata, vivremo un'esperienza di scrittura e interpretazione seducente e mistica.

L'evento e co-organizzato da Onde Festival Mood Music Project Associazione Culturale "Il tre ruote ebbro" Museo Perle di Memoria BBeP - Barba Baffi e Pellicce - Rosetta RetroFood

Presso il Museo Perle di Memoria è possibile visitare, fino a sabato 20 luglio, la Collettiva d'Arte moderna "Forme d'Arte" a cura delle associazioni culturali "Movimento del Sud" e "Il tre ruote ebbro". Orari di apertura 18.00- 22.00.