Laboratori del gusto-show cooking, conversazioni, approfondimenti a Mola di Bari

Prosegue anche domani sabato 29 a domenica 30 a Mola di Bari il progetto (lead partner il Teatro Pubblico Pugliese) che all'interno dell'evento"GustiaMola" dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici locali - a cura del Comune di Mola di Bari – proporrà una serie di iniziative. Tra queste, il Laboratori del gusto /show cooking a cura dello chef Pasquale Martinelli, chef pugliese di origini molesi orami punto di riferimento della cucina pugliese negli Stati Uniti. Ogni giorno nello spazio Show Cooking del Laboratorio del Gusto di Mola il suo laboratorio sarà incentrato sui piatti dedicati alla dieta mediterranea e sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, rivolto ad operatori del settore, principalmente cuochi pugliesi e realizzati in collaborazione con il GAL Sud Est Barese e “Puglia - New York, news to news”.

Altro momento proposto, il dibattito/confronto tra giornalisti pugliesi e colleghi newyorkesi (alle 19.00_Castello), finalizzato alla valorizzazione e comunicazione dei prodotti enogastronomici locali. Dopo la serata di oggi con Antonio Lorusso (Telenorba) che ha incontrato Ornella Fado, Brindiamo.com. sul tema del mare, domani, sabato 29 giugno, alle 19, nel chiostro del Castello Angioino di Mola di Bari l’incontro affidato ad Alessio Viola, Corriere del Mezzogiorno, che intervisterà Maya Litovsky, Newyorkfashionweek.com. "Il cibo non è per pochi è un tema popolare" è il titolo scelto per questo incontro: spesso quando se ne parla appare come argomento d’élite ma quello che sarà approfondito in questo focus è proprio la sua accezione popolare, il ruolo che ha nell’identità di un territorio e come lo rappresenta dentro e fuori il contesto urbano; il cibo ha a che fare con la storia e con la cultura delle persone, dei cittadini. I due giornalisti parleranno delle tradizioni e delle abitudini alimentari che caratterizzano le periferie baresi e i sobborghi newyorkesi in un dialogo che ne approfondisce l’identità, le tradizioni e le contaminazioni gastronomiche e sociali.

La giornata si aprirà sin dalle 10 con una visita alle Grotte di Castellana e degustazione di prodotti tipici. Alle 17.00 nella sala congressi del Castello Angioino di Mola di Bari, avrà luogo il workshop “Innovazione delle competenze nella comunicazione enogastronomica culturale” , con Nicola Barbuti - Università di Bari, Pietro Palermo – ConfGuide, Massimo Salomone – Confindustria Turismo Puglia. Dopo l’incontro-conversazione delle 19 tra giornalisti, subito dopo 20.00 nello spazio Show Cooking del GAL SEB “Cibo per l’anima” - Laboratorio del gusto condotto dallo chef Pasquale Martinelli per cuochi pugliesi.

L'ultimo incontro, domenica 30 giugno, alle 19, nel chiostro del Castello Angioino di Mola di Bari, è invece affidato a Michele De Feudis, Gazzetta del Mezzogiorno, che intervisterà Liliana Rosano, La Voce di New York. Titolo della loro conversazione è "Il cibo e la parola": l’identità del territorio. Un approfondimento a partire dalla relazione tra il dialetto e il cibo, come spunto le pietanze pugliesi che hanno nomi dialettali - cialledda, gnummareddi, ciambotto e altre. A partire da queste pietanze, dai loro nomi intraducibili si svilupperà un approfondimento sull’identità tra cibo e territorio.

Durante i tre giorni sono previsti inoltre un Workshop “Innovazione delle competenze nella comunicazione enogastronomica culturale”: una lezione – workshop condotta da esperti del settore e destinata ad operatori del turismo (guide, hotel, b&b, etc.) e realizzato da Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Università degli Studi Bari, Confindustria Sezione Turismo, ConfCommercio Guide e CIHEAM Bari; incontri su “Il Piano Strategico della Regione Puglia sulla Cultura e la valorizzazione dei Prodotti Tipici pugliesi per il turismo”, con Aldo Patruno, Direttore del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e con Paolo Ponzio - Coordinatore del Piano Strategico della Regione Puglia sulla Cultura; un focus su “Dieta Mediterranea e sviluppo turistico” condotto dal prof. Alessio Cavicchi dell’Università di Macerata, con la realizzazione di “Piani di Azione Locale” finalizzati alla redazione di raccomandazioni per lo sviluppo dei Comuni coinvolti dal Progetto; un focus su “Sostenibilità Ambientale” e un Educational tour tra Polignano a Mare / Museo Pino Pascali, Putignano/Laboratorio Urbano I Make, Castellana Grotte, Alberobello / Rione Aia Piccola.

Alle iniziative organizzate dal TPP parteciperanno giornalisti, operatori turistici, ed i rappresentanti dei partner del progetto I-Archeo.S, finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia. Il Progetto ha portato alla creazione di un Sistema Integrato di Servizi per i Beni Naturali e Culturali, per uno sviluppo economico sostenibile dei territori, in cui soggetti pubblici e privati provenienti dai settori turismo sostenibile, gestione del patrimonio naturale e culturale, agro-alimentare, artigianato, culturale, hanno messo a fuoco le potenzialità turistiche dell'area e progettato degli itinerari turistici tematici. Partner del Progetto sono: in Italia Regione Abruzzo e Marche Teatro; in Croazia le Città di Pazin e Crikvenica e l’Open Public University di Poreč.