L'allenatrice di Christian Montanaro alla libreria Quintiliano

''Può una donna riuscire nella vita come e meglio di un uomo? Probabilmente sì, ma lo stesso vale in un mondo a esclusivo appannaggio maschile come il calcio? È quello che si domanda Addolorata Pallone, passata da casalinga ad allenatrice per ironia della sorte.

Dalla singolare ed estrosa penna di Christian Montanaro ecco uscire un personaggio a tutto tondo, assai bizzarro e surreale e con non poche sfaccettature, che di certo vi farà passare minuti piacevoli nella lettura delle sue gag.

Contorti schemi di gioco, elucubrazioni tattiche, controversi metodi di allenamento e mosse imprevedibili. Questo e tanto altro. Vi innamorerete di Addolorata Pallone, il primo allenatore in gonnella del nostro campionato. Forse!''

Adda





sarà presente l'autore Christian Montanaro

con la partecipazione dell'attrice LIA CELLAMARE



modera Chiara Dell'Acqua





Il libro ''L'allenatrice'' che con ironia affronta la questione della parità dei sessi nell'ambito sportivo è arrivato 5° per la sezione sport alla 2 edizione del concorso letterario nazionale Bari Città Aperta.





Prefazione di Vito Tisci, presidente della ''Lega nazionale dilettanti Puglia'' e contributo dei giornalisti sportivi Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Enzo Tamborra.