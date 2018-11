''È possibile ricondurre i singoli "momenti" della raccolta a un tema essenziale: la plurima esperienza del sé, nella molteplicità del suo essere, del suo darsi e del suo percepirsi. Decisivo sarà, qui, l'incontro con l'altro, gioco enigmatico in cui ciò che di sé e dell'altro, e dell'altro dello stesso sé, si rivela, si ritrae -paradossalmente- mentre si manifesta. Rinviando, ogni volta, l'effettiva possibilità di sondare il mistero che la nostra esistenza condivisa custodisce al fondo di sé. Questa presa di coscienza potrà forse provocare un subitaneo senso di estraneità nel rapporto di sé con sé, con l'altro, i molteplici altri, e col mondo. E, forse, lo spaesamento traumatico di questa prima scoperta, potrà poi essere vissuto non come una tacita sconfitta ma come un nuovo slancio. E questo rinnovando la stessa sfida: per continuare la nostra opera di scoperta e comprensione, intensificando e potenziando la volontà dell'esistenza, integrandone, con un'operazione di accettazione e rielaborazione, le sue fragilità.''



Domenica 18 novembre alle ore 11.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



L'ALTRO INCONTRO di Francesco Malizia

Fondazione Mario Luzi



Introduce Gabriella PUTIGNANO, docente di Storia e Filosofia