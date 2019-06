L'amore è la risposta di Ivana Salvemini

''Quante persone abitano una città? Tante, troppe perché possano incrociarsi e conoscersi, ma esistono delle strade in cui può succedere di scontrarsi, esistono dei momenti in cui può succedere di svegliarsi, di piangere e di sperare e innamorarsi, senza sapere ciò che accadrà. Vito, Nadia, Stefano, Giulia sono alcuni dei protagonisti del romanzo di esordio di Ivana Salvemini, legati tutti da un incidente che cambia il corso della propria giornata, se non – addirittura – della propria vita. Con un linguaggio limpido, accompagnato da citazioni musicali e poetiche che, come una colonna sonora, ne scandiscono il ritmo e lo completano, l’autrice fotografa squarci di quotidianità differenti, segnati – ciascuno da una prospettiva diversa – da un evento inatteso che induce il lettore a domandarsi se la nostra esistenza sia condizionata dal caso o se, al contrario, siamo davvero liberi di influire sul nostro destino.''



Sabato 22 giugno ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



L'AMORE E' LA RISPOSTA di Ivana Salvemini

Giulio Perrone Editore



Sarà presente Ivana Salvemini



Dialoga con l'autrice Valentina Nuzzaci, giornalista

Intervento di Lorenzo Freccia D'Urso



Ivana Salvemini (1973) vive e lavora a Bari.

Questo è il suo primo romanzo.