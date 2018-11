L'aperitif della domenica al Palato di Molfetta

Domenica 25 Novembre / l’aperitif @ PALATO #openingparty

Una location unica nel suo genere con vista mozzafiato sul centro storico e sul porto di Molfetta ... Ambienti curati, ricerca del particolare e le magiche atmosfere delle ampie sale seicentesche...difficile non rimanerne affascinati!

Siamo lieti di invitarvi nella splendida cornice di Palazzo De Luca sede del Pàlato , nel cuore di Molfetta, per la prima de L’APERITIF, l’appuntamento domenicale esclusivo.



Dj set: MAURIZIO MACRI’ _ guest friend, Marco Ninni e Gaetano Gala

Voice: Leo Siciliano



Ingresso GRATUITO su lista dalle ore 19.00.



Possibilità di cena (su prenotazione) o di riservare salottini privè e salette private per feste & compleanni



Pàlato Café & Bistrot

Corso Dante 66 - Molfetta (Ba) - Italy

Info 3331383031