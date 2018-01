"L'arte distrugge le mafie", la mostra di Gaspare Mutolo

Dal 10 al 14 Gennaio presso il Fortino Sant'Antonio di Bari, una mostra gratuita delle opere artistiche realizzate dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo. Le pitture che hanno accompagnato il percorso di conversione e pentimento di un ex mafioso e autista personale di Totò Riina, agli incontri con Paolo Borsellino e alla guerra verso quella stessa organizzazione criminale di cui ha fatto parte.

Oltre alla visita pittografica, le giornate prevodono dei seminari specifici sul tema della lotta al crimine, così calendarizzate:



10 Gennaio - Ore 18 - CERIMONIA DI APERTURA

AARON PETTINARI Giornalista - Scrittore - Caporedattore Antimafia Duemila

Modera SAVINO PERCOCO



11 Gennaio - Ore 18 - PICCOLE VITTIME DI MAFIA

PINA BOCCASILE Responsabile MCE Bari

PINUCCIO FAZIO Referente associazione culturale "Michele Fazio"

Attori LORENZO VICENTI-ROBERTO ROMEO-Alunno di VB Collodi IC Caporizzi-Lucarelli Acquaviva

Modera ADELE DENTICE



12 Gennaio - Ore 18 - AGROMAFIE

NICO CATALANO e VALERIA PATRUNO referenti AIAB

LEO PALMISANO Scrittore e giornalista

Attrice ANGELA BORROMEO

Modera ADELE DENTICE



13 Gennaio - Ore 18 - MAFIA E AMBIENTE IN PUGLIA

Maggiore ANGELO COLACICCO Comandante NOE Bari - Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Dott. UGO LOMBARDI Medico specializzato in malattie respiratorie infettive e igiene

Prof. Avv. LEONARDO SESTA Docente a contratto - Università di Bari

Ballerina Anna Romeo

Modera MARIA CAMPOBASSO



14 Gennaio - Ore 18 - MAFIA E STATO

BRIZIO MONTINARO Fratello di Antonio - caposcorta di Falcone - ucciso nella strage di Capaci

Prof. FRANCESCO SCHETTINI

Prof. GIANFRANCO GADALETA Coord. Politiche internazionali Regione Puglia

Attrice TIZIANA BASILI

Modera SAVINO PERCOCO