L’arte rapsodica in ‘Poesia in musica’

Domenica 29 aprile le porte di Palazzo Pesce si aprono alle “Poesie in musica” del Trio L’Arte Rapsodica. Tina D’Alessandro, Walter Folliero e Marco Laccone accompagneranno il pubblico attraverso brani appartenenti a generi musicali differenti, riproposti in una veste personale e variegata. Le musiche di Eduardo Di Capua, Vittorio Monti, Libero Bovio, Astor Piazzolla, Janis Joplin e Domenico Modugno saranno le protagoniste di questo concerto in Puglia in cui l’interpretazione moderna non stravolgerà la poetica originale. Perché la cifra stilistica è quella dell’esaltazione della timbrica tradizionale della voce di Tina D’Alessandro, mezzosoprano impegnata nel repertorio operistico, sacro e oratoriale e fondatrice e direttrice artistica dell’associazione L’Arte Rapsodica nata per trasmettere la cultura e la bellezza ai giovani e formare i nuovi talenti musicali del nostro paese, del violino di Walter Folliero, una intensa attività concertistica internazionale intrecciata a quella di innovativo e appassionato didatta, e della chitarra di Marco Laccone, musicista poliedrico ed editore, autore di opere per balletto, spettacoli teatrali e saggi.

Tre personalità ricche ed eclettiche che daranno vita a momenti di libertà interpretativa e improvvisazione, creando in tal modo una atmosfera, e una serata, unica e irripetibile.