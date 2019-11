QUINTILIANO La Libreria presenta: PICCOLA RASSEGNA DI POESIA Sabato 23 novembre ore 18.30

''L' eccezione'' di Angela Angelastro - Ensemble Edizioni



“Ritmo, fiato corto, quasi affannato, passi piccoli che vanno lontano (…) un mondo familiare, quotidiano, con tante aperture sul mondo interiore e sul mondo al di là dei muri della casa. Insomma, mondi che dialogano tra loro, che si aprono e si chiudono come in un gioco di bambole ad incastro”, questo dice Bernard Friot in un suo commento ai versi di Angela.

“Un atto di cura è la poesia, una tregua, qualcosa o qualcuno che ascolta, vede, sa, per tutti e per ciascuno. Quando nasce un poeta, emerge dal mare un'isola nuova (…) una possibilità in più di abitare in piena coscienza la vita che resta”. E' così che, nella sua post-fazione a L'Eccezione, Sonia Basilico ci racconta così del suo incontro con la poesia di Angela.



Angela Angelastro

Silvana Kuhtz, docente/poetessa/performer

Poesia In Azione





ANGELA ANGELASTRO

Angela Angelastro è nata a Bari. Oggi, vive a Mantova, dove lavora come psicoterapeuta.

Angela ci racconta che la Poesia la segue in ogni passo della vita e pare aiutarla a tenere il ritmo nei cambiamenti: è una specie di mappa del tesoro, custodisce la possibilità di cucire insieme quel che sembra andare in frantumi.

Appassionata di letteratura e di parole, negli ultimi anni ha riscoperto la letteratura per l'infanzia e la lettura ad alta voce ed è entrata a far parte di un gruppo di lettrici volontarie, che si chiama Libriamoci e che cura progetti nella scuola d'infanzia e primaria, anche in collaborazione con le biblioteche. Curiosa delle possibilità espressive del linguaggio teatrale, ha partecipato alla scrittura ed alla realizzazione dello spettacolo “Paure”, diretto di M. Zolin e C. Prezzavento e prodotto dalla Compagnia F. Campogalliani di Mantova.

Alcune sue poesie sono apparse su antologie ed hanno ricevuto menzioni in vari premi nazionali.