L'educazione ci salverà di Mastrodonato, Pacucci e Orlando

Le tre lettere intendono stimolare attenzione e disponibilità per generare un nuovo protagonismo nell'educazione, sia riferita al percorso e alla consapevolezza personale che a compiti di responsabilità e solidarietà a cui siamo chiamati. Esse sono rivolte a tutti i giovani e agli adulti che scelgono l'impegno di educare e autoeducarsi, che rifiutano un'esistenza espropriata della ricerca di un senso, una direzione di marcia, una meta, che possano dare valore al tempo e allo spazio della quotidianità, alle esperienze e alle relazioni ordinarie, per la realizzazione di un "nuovo umanesimo" solidale.



Alessandra Mastrodonato: Docente di Filosofia e Storia nei licei, dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea, ha fatto confluire la sua lunga esperienza di educatrice in campo ecclesiale e di riflessione e ricerca sul mondo giovanile nella collaborazione decennale con Il Bollettino Salesiano, curando diverse rubriche (Noi & Loro, Ribalta Giovani, La linea d’ombra). Ha approfondito l’analisi storico-sociale del mondo giovanile con il contributo Una risposta appassionata alla “fame educativa” dei giovani italiani. 150 anni di presenza salesiana in Italia, LAS, Roma 2013.



Marianna Pacucci: Da quasi trent’anni docente di religione e formatrice di insegnanti ed educatori, e autrice di numerose ricerche sulla realtà giovanile e familiare. Ha scritto il Dizionario dell’educazione, EDB, Bologna 2005; Educare in famiglia. Un’impresa esaltante, Elledici, Leumann (To) 2010. Con Vito Orlando La scommessa delle reti educative, LAS, Roma 2005 e La paura di volare. Il difficile passaggio all’adultità dei giovani italiani, Elledici, Leumann (To) 2011. Ha collaborato per oltre un decennio con Il Bollettino Salesiano curando una rubrica sulla genitorialità.



Vito Orlando: Salesiano sacerdote, ordinario emerito di Pedagogia Sociale nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Ha numerose pubblicazioni sui giovani, l’Intercultura e la Pedagogia Sociale. Tra queste: Educare nella multicultura, LAS, Roma 2003, La via dei diritti umani e la missione educativa salesiana oggi, LAS, Roma 2008; Attenzione ai migranti e missione salesiana nelle società multiculturali d’Europa, LAS, Roma 2012. Negli ultimi anni si è occupato della formazione dell’Educatore, curandone la deontologia e la competenza educativa.