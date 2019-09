L'emozioni non ha voce...ma ha colore! Lo stesso con cui Gianni Roppo dipingerà un omaggio al grande Adriano Celentano, scoprendone la musica selezionata da Beppe Di Anna intervallata dagli aneddoti sulla vita e sulle opere raccontati da Pino Lanave.

Non è una serata come le altre...è Music-Art col gusto nella musica e nei piatti proposti da Panacea. estensione di sapore!

Scegli di dare ritmo al tuo venerdì? Prenota allo 0808806355

P.S. Il quadro a fine serata sarà estratto a sorte e regalato!