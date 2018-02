L'Escargot con il nuovo album "La giostra degli specchi" a SpazioleArti

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento musicale con il Trio

L’ESCARGOT



Alessandro Pipino - organetto, concertina, fisarmonica, lama sonora

Gianni Gelao - flauti, uilleann pipe, armonica, glockenspiel, toys

Adolfo La Volpe - chitarra classica e acustica, banjo



Il Trio L´ESCARGOT (in francese “lumaca”) costituito da noti musicisti pugliesi provenienti da esperienze artistiche diverse, proporrà un concerto che coinvolgerà il pubblico in un vero viaggio musicale sulle note del nuovo album “LA GIOSTRA DEGLI SPECCHI”.



Un universo musicale fatto di poesia, gioco, sogno, magia, malinconia, gioia, lentezza. Un mosaico di emozioni che alla grazia della classicità intreccia i sapori e i colori della tradizione popolare mediterranea.



Suoni carichi di intensità che fanno acquietare i sensi, fiabe vivaci e melodie avvolgenti. Valzer sentimentali, ballate leggiadre come carillon. Inevitabile il trasporto verso terre meravigliose. Melodie emozionali che entrano dentro la pelle, alimentando i brividi. Danze strumentali che parlano al cuore.

Un vero piacere per gli ascoltatori perdersi dietro la scia sonora di questa magica “lumaca”.