L'esperienza eremitica in Italia: 'Voci dal silenzio', proiezione e incontro con gli autori

"Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l'esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario"



Castalia è lieta d'invitarvi alla proiezione di Voci dal Silenzio, il documentario sull'esperienza eremitica in Italia.

In sala anche i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, che interverranno al termine della proiezione per un dibattito finale

L'appuntamento è per martedì 6 novembre, alle ore 20.30, presso il Cinema Esedra - Bari.



Per informazioni e prenotazioni

Tel. 080-5530760

Email: info@cinemaesedra.it





Ingresso: 5€



IL DOCUMENTARIO

A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.



Prodotto da Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

In coproduzione con Arte Senza Fine

In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte

Con il sostegno di Infinity e Produzioni Dal Basso

Media Partner: Italia Che Cambia - Terra Nuova Edizionii

Regia, fotografia e montaggio: Joshua Wahlen e Alessandro Seidita



Vincitore della call "Life" promossa da Infinity, Voci dal Silenzio in poco più di tre mesi è già entrato a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival, nazionali e internazionali, tra cui il CinemAmbiente di Torino, il Festival International de Cinéma et mémoire Commune in Marocco e la Mostra del Cinema Documentario Etnografico di Monselice. L'incontro a Bari è inserito all'interno di una programmazione più ampia: un ciclo d'incontri e proiezioni in Italia - alla presenza degli autori - che durerà diversi mesi e attraverserà l'intera penisola.



Trailer: https://vimeo.com/289630818



Video estratti dal diario di viaggio:

Giancralo Bruni https://vimeo.com/193153899

Fra Cristiano https://vimeo.com/190457120

Swam Atmananda https://vimeo.com/196864736

Suor Mirella https://vimeo.com/200584834

Gallery