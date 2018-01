L'evoluzione della responsabilità civile tra accelerazione tecnologica e socializzazione del rischio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è concluso giovedì scorso il seminario giuridico organizzato dalle associazioni “Il Commentario Del Merito”, “UDAI” e “AGIFOR” con il patrocinio e supporto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Ordine degli Avvocati di Bari. Dopo i saluti iniziali dell’Avv. Paolo Iannone in rappresentanza de “Il Commentario Del Merito” è intervenuto l’Avv. Paolo Laghezza, moderatore dell’incontro formativo che ha visto confrontarsi come relatori: la Dott.ssa Rosaria Giordano (Giudice presso l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione) e il Dott. Francesco Agnino (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari). Il tema del convegno si è incentrato sull’evoluzione della responsabilità civile dagli aspetti processuali sino alle tematiche ad oggi più dibattute, quale il diritto all’oblio. Al termine di tutte le relazioni si è aperto il dibattito con numerose questioni sollevate dal pubblico presente al convegno.