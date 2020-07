Secondo appuntamento con “Untitled, 2020” dedicato al film Il mio capolavoro (2018) di Gaston Duprat

Giovedì 9 luglio, alle ore 20.30, nel Parco archeologico di San Pietro, adiacente al complesso di Santa Scolastica a Bari, si terrà il secondo appuntamento della manifestazione “Untitled, 2020” dedicato al film Il mio capolavoro (2018) di Gaston Duprat.

Si tratta di una commedia ambientata nel mondo dell’arte contemporanea tra esperti imbroglioni e artisti capricciosi, opere uniche e multiple, copie e copie di copie. Il gallerista Arturo, affascinante quanto astuto nel coltivare vecchi talenti e nello scovarne di nuovi, deve trattare con l’affermato Renzo, quintessenza dell’artista tutto genio e sregolatezza nel momento in cui questi non riesce più a vendere i suoi lavori. La storia di rivela una truffa d’arte con veri e propri momenti da thriller finendo per mostrare come il mercato di opere d’arte si riduce alla capacità di saper vendere, anche con metodi poco ortodossi.

La serata sarà introdotta dalla prof.ssa Maristella Trombetta, un’occasione per riflettere sul tema dell’arte e sulla sua funzione nella società.